Tribünden düşen Fenerbahçe taraftarı yaralandı

Fenerbahçe'nin sezon başı transfer ettiği Slimani, gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin en kötü forvetlerinden biri olan Güiza'nın bile gerisinde kaldı.

Mehmet Özdilek, bir muhabirin "Bu maç Fenerbahçe için derbi miydi" şeklindeki sorusuna "Yok. F.Bahçe tarihi olan bir kulüptür. Bulunduğu durum insanları aldatmasın" diyerek cevap verdi.

Bir dönem Ersun Yanal'la program yapan Şansal Büyüka, tecrübeli teknik adamın sağ bek, orta saha ve kanat bölgelerine transfer istediğini söyledi.

Sezon başında Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer eden Galatasaray, yine rotayı Akdeniz ekibine çevirdi. Bu kez hedefteki isim ise Efecan Karaca.

1 Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı Mehmet Özdilek, bir muhabirin "Bu maç Fenerbahçe için derbi miydi" şeklindeki sorusuna "Yok. F.Bahçe tarihi olan bir kulüptür. Bulunduğu durum insanları aldatmasın" diyerek cevap verdi.

2 Rıdvan Dilmen: Anti depresan alanların çoğu Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

3 Slimani, Güiza'yı bile aratıyor Fenerbahçe'nin sezon başı transfer ettiği Slimani, gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin en kötü forvetlerinden biri olan Güiza'nın bile gerisinde kaldı.

4 Lucescu: Zenit, Fenerbahçe'yi eler Mircea Lucescu, Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Zenit eşleşmesinde Rus ekibinin favori olduğunu söyledi.

5 Ersun Yanal'in transfer istediği bölgeler Bir dönem Ersun Yanal'la program yapan Şansal Büyüka, tecrübeli teknik adamın sağ bek, orta saha ve kanat bölgelerine transfer istediğini söyledi.

6 Sosa ve Toure'nin son durumu Beşiktaş maçında sakatlanan Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Sosa, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

7 Galatasaray'ın hedefinde Efecan var Sezon başında Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer eden Galatasaray, yine rotayı Akdeniz ekibine çevirdi. Bu kez hedefteki isim ise Efecan Karaca.

8 Erhan Çelenk: F.Bahçe deplasmanı zor değil Femerbahçe ile 2-2 berabere kalan Erzurumspor'da Erhan Çelenk, Kadıköy deplasmanının kendileri için zor olmadığını söyledi.

9 Tribünden düşen Fenerbahçe taraftarı yaralandı Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u konuk ettiği maç öncesinde talihsiz bir olay yaşandı. Maraton üst tribününde bir taraftar giriş kapısının üstünden koridora düşerek yaralandı.