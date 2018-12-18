Tribünden düşen Fenerbahçe taraftarı yaralandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Erzurumspor'u konuk etti.
Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Ülker Stadı'na akın ederken mücadele öncesinde talihsiz bir olay yaşandı. Bir taraftar yaralandı.
FENERBAHÇE ZİYARET ETTİ
Maraton üst tribününde bulunan sarı-lacivertli taraftarın giriş kapısının üstünden koridora düştüğü ve yaralandığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin yaralı taraftarı ilk müdahale sonrasında hastaneye götürdüğü kaydedildi. Yaralanan taraftarın arkadaşları da hastaneye giderek destek oldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ergen'e ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim, Ergen'in doktorundan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.