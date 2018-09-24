Tribünlerde Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sezonun ilk derbisi olan bu mücadele 1-1 sona erdi.
Aylut Kocaman'la istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, sezon başında Phillip Cocu'yu takımın başına getirdi.
Şükrü Saraçoğlu'nda Ersun Yanal sesleri - VİDEO
6 HAFTADA 7 PUAN TOPLAYABİLDİ
Büyük umutlarla getirilen Hollandalı tenik adam, ilk haftada yalnızca 7 puan toplayabildi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olduktan sonra Beşiktaş derbisiyle çıkışa geçmeyi bekliyordu. Ancak bu karşılaşmadan da galip ayrılamayınca sar-lacivertli taraftarlar teknik ekibe tepki gösterdi.
ERSUN YANAL SESLERİ YÜKSELDİ
Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar hep birlikte Ersun Yanal lehinde tezahüratta bulundu.