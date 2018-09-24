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Tribünlerde Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar 1-1 biten Beşiktaş derbisinden sonra tribünlerde Ersun Yanal lehinde tezahürat yaptı.

Tribünlerde Ersun Yanal sesleri
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sezonun ilk derbisi olan bu mücadele 1-1 sona erdi.

Aylut Kocaman'la istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, sezon başında Phillip Cocu'yu takımın başına getirdi.

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6 HAFTADA 7 PUAN TOPLAYABİLDİ

Büyük umutlarla getirilen Hollandalı tenik adam, ilk haftada yalnızca 7 puan toplayabildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olduktan sonra Beşiktaş derbisiyle çıkışa geçmeyi bekliyordu. Ancak bu karşılaşmadan da galip ayrılamayınca sar-lacivertli taraftarlar teknik ekibe tepki gösterdi.

ERSUN YANAL SESLERİ YÜKSELDİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar hep birlikte Ersun Yanal lehinde tezahüratta bulundu.

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