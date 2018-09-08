A Milli Takımımız, Uluslar Ligi ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin 2-1 kazandığı maçın yayıncı kuruluşu, karşılaşma başlamasına rağmen belli değildi.

TRT ile UEFA arasında süren pazarlıklar nihayet sona erdi ve karşılaşma 2 dakikalık gecikmeyle de olsa TRT 1'den naklen yayınlandı.

TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı VİDEO

İBRAHİM EREN: ZOR BİR GÜNDÜ

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, maçların yayın hakkının alınması için son dakikaya kadar süren pazarlık sürecini “Zor bir gündü” sözleriyle anlattı.

TRT SPİKERİ DUYURDU

TRT'nin UEFA ile uzun süren görüşmelerdeki konunun 'Türk Lirası üzerinden anlaşma' yapmak istemesindeki ısrar olduğu açıklandı.

Maçı anlatan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, canlı yayında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "UEFA ile yapılan görüşmelerde Türk Lirası üzerinden anlaşma sağlanmaya çalışıldığı için gecikme yaşadık. Biz bitti demeden bitmez. A Milli maçlar TRT ekranlarında! TRT olarak maçı yayınlayabilmek için bütün ekonomik koşulları zorladık. Dakikalar bizim için asırlar gibi geçti ama sonunda Milli Takımımızı sizlerle buluşturduk."





4 YIL BOYUNCA MİLLİ MAÇLAR TRT'DE

TRT, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm maçlarının yayın haklarını Rusya maçının başlamasına iki dakika kala satın aldı.

Milli Takım'ın 4 yıl boyunca UEFA Uluslar Ligi'ndeki ve ardından oynayacağı bütün maçları TRT'den yayınlanacak.