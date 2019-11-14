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TT Stadı'na gelen taraftarlar İzlanda'yı protesto etti

A Milli Takımımızın İzlanda'yı konuk ettiği maçta taraftarlar, rakibin ilk karşılaşmada yaptıklarını unutmadı. İzlanda, ıslıklarla protesto edildi.

| Haber Merkezi
TT Stadı'na gelen taraftarlar İzlanda'yı protesto etti
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında A Milli Takımımız, İzlanda ile karşı karşıya geldi.

TT STADI'NDA ISLIKLI TEPKİ

Grupta oynanan ilk maçta A Milli Takım kafilesine büyük zorluklar çıkaran İzlanda, maç öncesi protesto edildi. İzlanda'nın milli marşı da ıslıklandı.

Taraftarlar İzlanda'nın milli marşını protesto etti - VİDEO

A Milli Takım kafilesi, İzlanda ile deplasmanda oynanan maç öncesi havaalanında saatlerce bekletilmişti. 

Aynı zamanda kaptan Emre Belözoğlu'na da havalanında bulunan biri tuvalet fırçası uzatarak büyük bir terbiyesizlik yapmıştı.

TT Stadı'nı dolduran taraftarlarımız, İzlanda'ya ıslıklı protestoyla karşılık verdi.

Taraftarlar İzlanda'nın milli marşını ıslıkladı - VİDEO

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