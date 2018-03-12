TT Stadı'nda beIN Sports spikerine saldırı

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Ligi 25. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadı’nda istenmeyen bir olay yaşandı.

Fanatik bir Galatasaray taraftarı yayıncı kuruluş BeinSports’un spikerlerinden Emre Gönlüşen’e saldırdığı öğrenildi.

Yayıncı kuruluşta 4K kanalında mücadeleyi anlatan spiker darbeler alırken, spor şube polisleri olaya anında müdahale etti. Spiker Emre Gönlüşen, olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIM

Gönlüşen, şu ifadeleri kullandı; "Merhaba, dün Galatasaray-Konyaspor maçında yayın yaptığım sırada tatsız bir olay yasandı, fiziksel olarak iyi durumdayım, olayla yakından ilgilenen emniyet yetkililerine ve arayan soran herkese cok teşekkür ederim."