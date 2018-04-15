TT Stadı'nda gözler Terim'le Arda Turan'ın üzerinde

Süper Lig'in 29. haftasında beklenen maç geldi çattı. 57 puanlı Galatasaray, 59 puanlı Başakşehir'i konuk ediyor. Galatasaray altyapısından yetişen, sarı-kırmızılılara kaptanlık yapan Arda Turan, Türk Telekom stadına 7 yıl (2523) gün sonra rakip formayla dönüyor.

ARDA TURAN İLE TERİM'İN ARASI BOZUK

Fatih Terim'in Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde EURO 2016'da prim kriziyle başlayan Terim-Arda Turan krizi henüz tatlıya bağlanmadı. Karşılıklı demeçlerle devam eden ikili arasındaki soğukluk bu akşam oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçında başka bir boyuta taşınabilir.

FATİH TERİM'İN ELİNİ SIKACAK MI?

Sarı-Kırmızılı tribünler, hem Başakşehir'i tercih etmesi hem de Fatih Terim'le arasının bozulması nedeniyle Arda'ya yönelik protesto hazırlığı yapıyor. Galatasaray taraftarları tarafından protesto edileceği konuşulan Arda Turan'ın Fatih Terim'e karşı olan tavrı ikili arasıdaki buzları eritebilir.

Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Burak Yılmaz, Trabzonspor maçında Fatih Terim'e gitmemişti. Burak'la çok sıkı arkadaş olan Arda'nın da Terim'in elini sıkmaya gitmeyeceği konuşuluyor.