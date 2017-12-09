TT Stadyum'da Tudor istifa sesleri

Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Tudor, Akhisar maçında yine taratarların tepkisiyle karşılaştı.

AA

İMPARATOR TERİM SESLERİ

Maçın başında kadrolar sayıldıktan sonra teknik direktör Tudor'un adının anons edilmesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar Hırvat hocayı ıslıkladı. Sık sık Fatih Terim lehine tezahüratlarda da bulunan taraftarlar, 'Tudor istifa, İmparator Fatih Terim' diye bağırdı. Bir grup taraftar ise karşılaşmaya Fatih Terim, maskeleriyle geldi.

Öte yandan taraftarlar ilk yarıda 2-0 geriye düştükten sonra 'Yönetim istifa' sloganları attı.