Tudor: 5-1'lik maç kazaydı

Galatasaray'ın ligde son 4 maçta 8 puan kaybetmesinin ardından taraftarların hışmına uğrayan Igor Tudor, ülkesinde bu durumun üstünde durmaya pek gerek görmedi.

HER ŞEY YOLUNDA

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını ülkesinde HRT TV'ye değerlendiren genç çalıştırıcı, Galatasaray'ın sorulması üzerine, "Her şey yolunda. Takımım her geçen gün benim istediğim seviyeye ulaşıyor. Yeni bir takımız. Uzun lig maratonunda yaşanabilecek kazaları biz de normal olarak yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

ESKİ KOMÜNİST ZAMANLARDA KALDI

Igor Tudor, büyük maçlar kazanamamasıyla ilgili, "Hiçbir takım tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuyor. O eski komünist zamanlarda kaldı" derken kaderi Alanya ve Beşiktaş maçlarında alınacak sonuçlara bağlı olduğu belirtilse de "Yönetimle mükemmel bir koordine içindeyiz. Ocak ayında mali durumumuza göre bir veya iki oyuncu transfer etmeyi planlıyoruz" açıklaması yaptı...