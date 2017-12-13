Tudor ailesini ülkesine yolladı

Galatasaray'ın Hırvat teknik adamı Tudor, tesislere taşınarak, tamamen işine odaklanma kararı aldı.

Tudor'un bu kararı, "Ailesi gitti, istifa mı edecek?" sorusunu da doğurdu. Liderlik koltuğunda oturmasına rağmen sürekli olarak "Gönderilecek" baskısı altında görev yapan Tudor, ilginç bir karara imza attı.

Ailesini ülkesi Hırvatistan'a gönderen Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaşamaya başladı. Eşi ve çocuklarının yanı sıra anne-babasını da ülkesi Hırvatistan'a yollayan Tudor, ailesine devre sonuna kadar sadece Galatasaray'a konsantre olmak istediğini söyledi ve tesislere taşındı.

YARDIMCILARI TUDOR'UN HEP YANINDA

Florya'da kalmaya başlayan Tudor, Akhisar galibiyetiyle liderliği geri aldı. 7/24 tesislerde yaşayan Hırvat hoca idman sahasının zemininden, futbolcuların yemeklerine kadar her sorunla ilgileniyor ve tüm mesaisini Florya'da harcıyor.

Tudor'u yardımcı antrenör Hari Vukas, kaleci antrenörü Sandro Tomic ve kondisyoner Toni Modriç de yalnız bırakmıyor. Video odasında hem Galatasaray hem de rakipleri detaylıca analiz eden Tudor ve yardımcıları devreyi lider bitirmek için adeta Florya'da yatıp Florya'da kalkıyor.