Tudor: Arda Turan'ı tabii ki isterim

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, beIN Sports'ta Şansal Büyüka'nın konuğu oldu.

Önemli açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, son günlerde sıkça gündeme gelen Arda Turan transferi hakkında da konuştu.

"ARDA TURAN'I TABİİ Kİ İSTERİM"

Tudor, Şansal Büyüka'nın "Arda'yı takımında göremek ister mi?" sorusuna ''Arda Turan haberlerini ben de görüyorum. Ama geçen yazdan şu ana kadar hiçbir şey konuşmadık. Geçen yaz konuştuk, çok konuştuk. Türk futbol tarihindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Çok büyük bir oyuncu. Karakteri de çok iyi. Arda Turan gibi oyuncular Galatasaray'a geliyorsa, normal bir oyuncu olarak gelmiyor. Biraz daha karışık olabiliyor. Ben tabii ki Arda'nın gelmesini isterim. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebilirim ama başkanımız daha detaylı bilgi verebilir." diyerek cevap verdi.