Tudor: Ayhan Akman'ı bitirmeye çalışıyorsunuz

Galatasaray'da 5-1'lik Başakşehir mağlubiyetinin ardından Tudor kadar eleştirilen bir başka isim de Ayhan Akman'dı. Hırvat hocaya yeterinde yardımcı olmadığı ve eksik kaldığı ifade edilen Ayhan Akman'ın gönderileceği iddia edilmişti.

TUDOR'A AYHAN AKMAN SORULDU

Alanyaspor galibiyeti sonrası basın toplantısında çok sert açıklamalar yapan Tudor'a Ayhan Akman'ın durumu soruldu.

Ayhan'ı bitirmeye çalışıyorsunuz diyen Tudor, ”Ayhan Akman mükemmel bir futbol adamı, mükemmel bir kişilik. Böyle şeyler yaparak Ayhan Akman’ı bitirmeye çalışıyorsunuz. Başakşehir’in 3, Beşiktaş’ın 6 puan önündeyiz. Ama öyle bir ortam yarattınız ki, bugün kaybetseydim size göre gidiyordum belki de. Sıfır saygı. Ne bana, ne ekibime sıfır saygı.” şeklinde konuştu.

Tudor: Beşiktaş'ın 6 puan önündeyiz saygı gösterin - İZLE