Tudor Başakşehir'e özel çalışıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Başakşehir'in ligde ve Avrupa'da oynadığı maçları izleyip analiz yapan Hırvat teknik adam, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendiriyor.

TUDOR SAVUNMADA KARAR VERMEDİ

Sarı kırmızılı futbolculara da özel olarak videolar hazırlatan Tudor, kritik maç öncesi oyuncularının tüm detaylara hakim olmasını amaçlıyor.

Milli takımlara giden oyunculardan yoksun çalışan sarı kırmızılı ekipte Tudor henüz maç taktiğine karar vermedi. Bu sezon bazı maçlarda rakibe göre taktik belirleyen Galatasaray Teknik Direktörü, Gençlerbirliği mücadelesinde 3-5-2 taktiğiyle sahaya çıkarak çift forvet tercih etmişti.

Hırvat teknik adam; zorlu maçta Gomis ve Eren'i aynı anda kullanıp kullanmama konusunda henüz kararını vermedi. Oyuncuların antrenman performansı, Tudor'un kararında etkili olacak. Başakşehir maçı öncesi Serdar Aziz'in de cezalı olması 3'lü savunma konusunda Tudor'u düşündürüyor. Cezası biten Ndiaye'nin kadroya dönüşü ise Hırvat çalıştırıcının orta sahada elini güçlendiren faktörler arasında yer alıyor