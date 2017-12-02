Tudor: Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

BASIN TOPLANTISINDA AZ KALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını söyleyen Tudor "Beşiktaş iyi oynadı, biz iyi oynayamadık, tebrik ediyoruz. Kendi oyuncularımda stat, atmosfer gibi şeylerden etkilenen bir durum gördüm, bu da hoşuma gitmedi. Bugün kendimiz değildik. Kaybedebilirdin, ama kendin olman lazım. Bugün Galatasaray gibi oynamadık. Bir sonraki büyük maçta, bunun için bir çözüm bulmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.