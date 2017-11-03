Tudor: Beşiktaş'ı yenmiş bir takımdan söz ediyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında puan kaybeden ve morali bozulan futbolcularına izin motivasyonu yaptı.

Hırvat teknik adam Gençlerbirliği'ni yenmeleri halinde futbolcularına ekstradan 1 gün izin verecek.

BEŞİKTAŞ'I YENDİLER

Kötü gidişe son vermeleri gerektiğini futbolcularına aktaran Tudor'un, "İki maçtır beni üzen sonuçlar değil, oynadığımız futbol. Bu bize yakışan bir görüntü değil. Gençlerbirliği maçını kazanarak milli maçlar için verilen araya moralli girmeliyiz. Buna hepimizin ihtiyacı var. Ayrıca size de izin borcum var. Bu maçı kazanın ve ekstradan 1 gün izin alın. Gençlerbirliği'nin bulunduğu yer sizi yanıltmasın. Beşiktaş'ı yenmiş bir takımdan söz ediyoruz" dediği öğrenildi.

Bu haberin ardından Trabzonspor maçından sonra izin yapamayan sarı-kırmızılı futbolcular bugünkü maçta Gençlerbirliği karşılaşmasını kayıpsız geçmeleri halinde kısa bir tatil imkanı bulacak.

Normal programa göre 2.5 gün izin yapacak olan sarı-kırmızılılar kazanmaları halinde salı akşamı Florya'da toplanacaklar ve böylece 3.5 gün tatil yapacaklar.