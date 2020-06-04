Tudor'un Bjelica yorumu

Hajduk Split Teknik Direktörü Igor Tudor, Türkiye'yi de ilgilendiren konulardan Hırvat basınına açıklamalarda bulundu.

"BJELİCA TAKTİKLERİYLE ŞAŞIRTIR"

Geçmişte Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Tudor, ismi Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica hakkında gelen soruya, "Nenad Bjelica, muhteşem bir teknik direktör! Fenerbahçe için muhteşem bir seçim olur. Bir rakibi olarak söylüyorum, sürekli sürprizler yapıyor. Hazırladığı taktiklerle, rakip teknik adamları şaşırtmayı başarıyor." cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ HAMZA BARRY HAKKINDA DA KONUŞTU

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı haberleri kamuoyuna yansıyan Hamza Barry hakkında gelen soruya ise Tudor, "Onun kalmasını diliyorum ama sözleşmesinin bitimine sadece 2 ay kaldı. Sözleşme uzatma teklifimiz kabul etmedi. Çok iyi bir oyuncu olduğu için onu tutmak istiyoruz. Kalırsa çok mutlu oluruz." açıklamasını yaptı.



