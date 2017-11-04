Tudor: Caner ve Feghouli'ye verilen cezalar fazla

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımının Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısında konuştu.

2 MAÇ SONRA KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ

Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Hırvat çalıştırıcı, "Özellikle 2 maç kazanamadıktan sonra böyle bir zafer almak çok önemliydi. Yeni şeyler vardı takımımızda ve bununla birlikte güzel bir performans sergiledik. Son 10-15 dakika da gayet iyiydi. Maça iyi başladık. 1-0'dan sonra biraz skorun verdiği rehavetle oyun temposunu düşürdük. Ama Gençlerbirliği iyi defans yaptı. Özellikle orta alanda boş bölgeleri bulmak çok kolay değildi. İyi kapattılar. Biz de daha çok dikine pasları tercih ettik. Gençlerbirliği'nin stoperleri hep adam adama kalıyorlardı. Dikine oynamak daha mantıklıydı. Daha az pas oyunu yapıp, koşmak üzerine oynadık. Bu da maçı değiştirdi" dedi.





FEGHOULİ'DEN MEMNUNUM

Sofiane Feghouli'nin performansını değerlendiren Tudor, "Kesinlikle bir adaptasyon sıkıntısı yok. Bizim için önemli bir oyuncu ve kendisi çok üst düzey bir isim. Bizde de iyi oynadı şu ana kadar. Kendisi için kolay değil. Geçen sezon çok oynayamadı, bir anda gelip maksimum seviyeye çıkması kolay değil. Buna rağmen maksimum seviyeye yaklaştığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





FEGHOULI'YE VE CANER'E VERİLEN CEZALAR FAZLA

Feghouli'nin aldığı cezayı da değerlendiren Igor Tudor, "Feghouli'ye ve Caner Erkin'e verilen cezalar çok fazla. Bence ikisinin de daha az ceza alması gerekiyordu" diye konuştu.



Tudor ayrıca, Arda Turan ile ilgili gelen bir soruya, "Basın toplantısının konusu Arda değil" dedi.