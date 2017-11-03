Tudor çift forvetli sistemi beğendi

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray, rakibini 5 golle geçti. Son 2 haftada kaybedilen puanların ardından kendine gelen Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, çift forvet sistemi hakkında konuştu.

Tudor, "Bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi bir oyun ve kaliteli bir oyunla bunu sahada yansıttık. Farklı bir sistemle oynadık. Çift forvet sistemini de gördüm ve bunu da görmek güzel bir şey. Çift forvetten ziyade; elimde çok iyi oyuncular var ve doğru performans gösterdiler. Eren de takımımızın parçası. Lig çok uzun bir maraton ve bugün de Eren, eline gelen şansı çok iyi değerlendirdi. Aynı sistem tabii futbolcular için iyi olabilir. Tabii her hafta sizi izleyen bir rakibiniz var. Bakalım ilerleyen maçlar neler getirecek." ifadelerini kullandı.