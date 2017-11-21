Tudor çift forvetten vazgeçiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Alanyaspor maçında taktik değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Hırvat teknik adam, son iki maçtır hücumda kullandığı çift forvet tercihinden vazgeçecek.

Alanyaspor'un analizini yapan Tudor, kalabalık orta saha ve tek forvet olarak da Bafetimbi Gomis'i kullanacak. Sezon başından bu yana kullandığı sistemle sahaya çıkmayı planlayan Tudor, Başakşehir maçında yedek bekleyen Rodrigues'i de ilk 11'e alacak. Bu durumda Eren Derdiyok yeniden yedek bekleyecek.

YÖNETİM UYARDI SİSTEM DEĞİŞİYOR

Orta sahada Fernando'nun yokluğunda Selçuk İnan'ı ön libero olarak kullanmak isteyen Tudor, kart sınırında bulunan Ndiaye'yi de uyardı. Beşiktaş derbisi öncesi Senegalli oyuncudan kart görmemesini isteyen Tudor, orta sahada rakibe yapılacak müdahalelerde dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Cezası biten Serdar Aziz de ilk 11'deki yerini alacak.

Tudor, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında Eren ile Gomis'i birlikte oynatmıştı. Başakşehir karşısında alınan 5-1'lik ağır mağlubiyet sonrası yönetim harekete geçmiş ve Tudor'a ciddi bir uyarı yapmıştı. Takımın sistemini sık sık değiştirmemesi istenen Hırvat teknik adam, yönetimin tavsiyesine uyarak takımını tek forvetli şekilde sahaya çıkarmaya hazırlanıyor.