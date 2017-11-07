Tudor: Derbi kazanmak şampiyonluk getirmez

Başkan Dursun Özbek'e haftalık raporunu sunan genç çalıştırıcı, Başakşehir maçıyla büyük maç hasretlerine son vereceklerini belirterek, "Eleştirileri anlıyorum. Bu konuda sabırlı olmak gerekiyor. Zaten derbileri kazanıp, ikinci olmak mı? Yoksa şampiyon olmak mı önemli?" diye sordu.

"FENERBAHÇE'NİN 4 YILDIZI OLURDU"

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yenip Galatasaray ve Trabzonspor'dan 1'er puan aldığını, Trabzonspor'un da Galatasaray'ı yenip Beşiktaş ve Fenerbahçe'den puan aldığını hatırlatan Hırvat teknik adam, "Şampiyonluk derbi kazanmaktan geçse Galatasaray'ın değil Fenerbahçe'nin 4 yıldızı olurdu" iddiasında bulundu. Tudor, Gençlerbirliği, Konya, Bursa, Karabük gibi kapanan takımlara karşı maç kazanmanın kendileri için daha önemli olduğunu

Eğer Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında yenilmezse şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe alır. Çünkü ikinci yarı 3 büyük maçı evinde oynayacak.

İşte Tudor'un Galatasaray'ının büyük maç karnesi:

27.02.2017 / Galatasaray - Beşiktaş: 0-1

18.03.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-0

10.04.2017 / Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0

23.04.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1

22.10.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

29.10.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-1