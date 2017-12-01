Tudor derbide yine sürpriz yapacak

Dev derbi için geri sayım başladı...

Galatasaray, cumartesi akşamı konuk olacağı Beşiktaş karşısında farklı bir 11 ile sahada olacak.

FEGHOULİ'NİN YERİNE YASİN

Hırvat hoca sol kanatta Linnes ve orta sahada da Yasin'e banko görev verecek. Zorlu deplasmandan puanla dönmekte kararlı olan Tudor, orta sahayı kalabalık tutarak Gomis ile öldürücü darbeyi vurmayı planlıyor.

Sarı kırmızılı takımda Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle yok. Selçuk İnan yedek kulübesine çekilecek.

İşte G.Saray'ın derbide sahaya çıkacağı 11: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodeigues, Yasin, Gomis