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Tudor futbolcularla vedalaştı

Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Igor Tudor, veda konuşmasında futbolculara "Şampiyon olacaksınız" dedi.

Tudor futbolcularla vedalaştı
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Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi Florya'ya gelen Hırvat çalıştırıcı Tudor, Sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı.

TUDOR'DAN VEDA KONUŞMASI 

Tudor futbolculara, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum" dedi.

Fotoğraf: AA

BAŞKAN DA İDMANDAYDI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Florya Tesisleri'ne gelerek takıma moral verdi.

İdman öncesi kamp binasında futbolcularla bir araya gelen Özbek'in, "Siz yolunuza devam edeceksiniz ve Mayıs ayında şampiyonluğu göğüsleyeceksiniz" konuşmasını yaptı.

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