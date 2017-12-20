Tudor gitti Hakan Balta döndü

Tudor döneminin sona ermesiyle, Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar geçiçi olarak göreve getirildi. Bayraktar'ın gelişiyle Hakan Balta da kadroya katıldı.





HAKAN BALTA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte sezon başı kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Hakan Balta, herhangi bir takımla anlaşamadığı için takımda kalmıştı. Hollandalı De Jong gibi takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, Hırvat teknik adam Tudor'un gönderilmesinin ardından kadroya geri döndü.

Hakan Balta, bugün Florya'da yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.