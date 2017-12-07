Tudor: Şampiyon olunca derbiler unutulur

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'le Tudor dün bir toplantı yaptı.

Toplantıda, Özbek'e desteği için teşekkür eden Hırvat teknik adam, "Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda kimse derbileri konuşmayacak. Tarih şampiyonun kim olduğunu yazacak" dedi.

AA

Tudor'a bir destek de Başkanın kardeşi Mehmet Özbek'ten geldi. Özbek, "1996'da Ali Sami Yen'de F.Bahçe'ye 4-0 yenildiğimizde 2000'de Chelsea'ye İstanbul'da 5-0 yenildiğimizde Terim gönderilseydi ne olurdu bir düşünsenize... Biz de sana güveniyoruz" sözlerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN'A GÖNDERME

Tudor, daha önce puan farkı için "Suni" yorumu yapan Aykut Kocaman gibi bir yorum da yaptı. Genç hoca, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kendilerine puan olarak yaklaşmalarının bir şey değiştirmeyeceğini hafta sonunda farkın yeniden açılacağını iddia etti.

AA

Hırvat teknik adam, iki rakiplerinin de zorlu deplasmanlara gideceklerini hatırlatırken, "En iyi ihtimalle beraberlikle dönerler. Fark da 5'e çıkar yeniden. Oyuncularıma güveniyorum. Bu hafta kazanıp kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz" dedi.