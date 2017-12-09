Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

2-0'dan sonra iyi bir dönüş yaptıklarını söyleyen Tudor, "Takımımla gurur duyuyorum. Soyunma odasında o inancı gördüm, en iyi şekilde karakterlerini ortaya koydular. Beşiktaş maçından sonra böyle bir geri dönüş mükemmel oldu. Bir kez daha hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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"OYUNCULARIMA DÖNECEĞİMİZİ SÖYLEDİM"

İlk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi bir fark olmadığını söyleyen Hırvat çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Aslında ciddi bir fark olduğunu düşünmüyorum çünkü ilk yarı da kötü oynamadık. İyi başladık maça ama ortada pozisyon yokken 2-0 geri düştük. Gidip oyuncularıma kötü bir şey söyleyemezdim, ilk yarı iyi oynadıklarını düşünüyorum. Onlara bu maçı döndüreceğimizi söyledim, onlar da inanılmaz inançlıydı. Taraftarlarımızın desteğiyle beraber güzel bir galibiyet aldık."

Tudor: Takımımla gurur duyuyorum VİDEO

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"MUSLERA'DAN ÇOK MEMNUNUM"

Hakemin performansını değerlendiren Tudor, "Çok çok iyi değildi. Ama Gomis'in pozisyonunda kırmızı kartlık bir durum yok. Başvuru yapılacaktır. Bafe bizim için çok önemli bir oyuncu. Muslera ve Maicon ile ilgili ise, öncelikle Muslera çok üst düzey bir kaleci, çok memnunum kendisinden. İkinci yarı daha ofansif oynamak için Maicon'u çıkarttım, Maicon'dan daha hızlı oyuncuları koydum stoper mevkisine" diye konuştu.

Devre arasında yaptığı değişiklikler ile ilgili açıklamalarda bulunan Tudor, "Sistemlerle ilgili saatlerce konuşabiliriz ama baktığınız zaman 2-0 geriye düşen bir Galatasaray vardı. Risk almak gerekiyordu, bu yüzden bunu yaptık. Garry ve Yasin gibi savunmaya yardım eden iki oyuncumuz vardı, belki daha defansif olarak görülebilirdi. Bu galibiyet benim doğru bir değişiklik yaptığımı gösterir" dedi.

"BÖYLE BİR İŞİ YAPAN, BUNLARA ALIŞIK OLMALI"

Tudor son olarak taraftarların kendisini istifaya davet etmesi ile ilgili olarak, "Böyle bir iş yapıyorsanız bunlara alışık olmanız lazım. 2-0 geriye düşüyorsunuz, sonuçta hoca olarak sorumluluk sizde olduğu için bu tepkiyi siz görüyorsunuz. Nasıl yendiğiniz zaman olumlu tepki görüyorsanız, kaybettiğinizde de bu tepki normal" diyerek basın toplantısını noktaladı.