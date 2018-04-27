Tudor Tolga Ciğerci'yi transfer ediyor

Süper Lig'in ilk yarısını tamamlayamadan Galatasaray'daki görevine son verilen Tudor'un yeni takımı Udinese oldu. İtalya ekibindeki görevine başlayan Hırvat hoca gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

İLK HEDEFİ TOLGA CİĞERCİ

Tudor'un Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmez oyuncularından biri olan Tolga Ciğerci, Terim'in gelişinden sonra gözden düştü. Sezon başındaki formunu da kaybeden Tolga, sarı-kırmızılı ekibin gelecek sezon planlarında yer almıyor.

Galatasaray'ın takımdan göndermeyi düşündüğü Tolga Ciğerci için Udinese'nin 3 milyon euro teklif edecek.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Özellikle Galatasaray'ın Akhisar'a yenildiği maçtakş kötü futbolundan sonra taraftarın da tepkisini çeken Tolga, dün antrenmana çıkmadı. Tolga'nın antrenmana çıkmamasını resmi sitesinden imalı bir açıklamayla duyuran sarı-kırmızılı ekip, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadelerini kullandı.