Tudor: Türkiye'den 3 teklif aldım

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Takvim Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den Antalyaspor, Konyaspor ve Alanyaspor'dan teklifler aldığını ifade eden Tudor'un açıklamaları şöyle;

BAŞARILI OLMANIN BEDELİNİ ÖDEDİM

"Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Neredeyse tüm zorlu maçları deplasmanda oynadık. Şimdi hepsi içeride. Buna rağmen 16 haftanın 14'ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim."

"TÜRKİYE'DEN ÜÇ TEKLİF ALDIM"

"Türkiye'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Ancak o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa süre önce de Türkiye'nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag'dan da teklif aldım. (Semih Kaya'nı takımı) Henüz kararımı vermedim ama Prag'a gitmeye sıcak bakıyorum."





GALATASARAY YARIŞTA BİR ADIM ÖNDE

"Şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü önemli bir fikstür avantajı var. Fakat Beşiktaş da çok oturmuş bir kadroya sahip. Ancak onlar da son iki sezonda şampiyon oldukları için başarı açlıkları düşük seviyede. Ayrıca yaş ortalamaları da yüksek. Başakşehir şu anda ikinci sırada ancak bence yarış Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçecektir"