Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesinin ardından görevine son verilen Hırvat teknik direktör Igor Tudor, Türkiye'den ayrıldı.

Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Tudor'u, sarı-kırmızılı kulübün tercümanı Mert Çetin uğurladı.

Tudor Türkiye'den ayrıldı İZLE

"YAPTIKLARIMDAN MEMNUNUM"

Yardımcıları ve menajeri Anthony Seric ile havaalanına gelen Tudor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni hedeflere odaklanacağını belirterek, "Teknik ekibimle elimizden gelenin en iyisini yaptık. Buradan huzurlu bir şekilde ayrılıyorum. Ligde 16 haftanın sadece ikisinde lider değildik. Ben yaptıklarımdan dolayı memnunum. Türkiye, futbolu seven ve güçlü bir ülke. Türk futboluna barış ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.