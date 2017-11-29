Tudor ve Şenol Güneş'in derbi planları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörü de bazı futbolculara özel önlem almayı planlıyor.

EN BÜYÜK KORKUSU GOMİS

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 13 haftada 13 gol kaydeden Gomis'i durdurma görevini tecrübeli stoper Pepe'ye verdi.

Pepe'den, sık sık savunma arkasına sarkan Fransız golcüyü bir an olsun boş bırakmamasını isteyen Güneş, Fernando-Ndiaye bağlantısını kesmek için de Tolgay, Atiba ve Oğuzhan'la özel bir görüşme yaptı.

Orta saha üstünlüğünü ele geçirmek isteyen Güneş'in, rakibi Quaresma ve Babel'le kanatlardan vurmayı hedefliyor.

QUARESMA, BABEL VE CENK'E ÖZEL ÖNLEM

Konuk ekip G.Saray'da Hırvat teknik adam, öncelikle Kartal’ın güçlü yanlarını masaya yatırdı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde kanat organizasyonlarını en iyi uygulayan takımlardan biri olan Kartal’ın bu gücüne dikkat çeken Tudor, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel’in durdurmak için planlarını yaptı.

Q7’YE ORTA İMKANI VERME

Latovlevici’nin sakat olması nedeniyle sol bekte Martin Linnes’i oynatacak olan Tudor, Norveçli bekten Quaresma’yı ezberlemesini istedi. Hırvat öğrencisine, terse atılan uzun toplarla geniş alanlar bulabilen Q7’ye orta imkanı vermemesini söylerken; Linnes de Portekizli yıldıza özel olarak hazırlanıyor. Kartal’ın bir diğer silahı olan Babel’i savunma görevi ise Mariano ve cezası sona eren Feghouli’de... Quaresma’ya oranla savunmaya daha fazla yardım yapan Hollandalı oyuncunun özellikle içe kat ettiği anlarda ciddi tehlikeler yarattığını vurgulayan İgor, Feghouli’den sık sık geriye gelerek Babel’in karşısında bir savunma bloğu oluşturmasını istedi.

CENK NEREYE MAİCON ORAYA

Kartal’ın bu sezon parlayan yıldızı olan Cenk Tosun’un ise Maicon’un sorumluluğumda... Aslan’ın Brezilyalı oyuncu, milli golcünün adeta gölgesi olacak. Hava toplarında ligin en iyi stoperlerinden biri olan Maicon, uzun paslarda topu göğüsüyle kontrol edip arkadaşlarına servis yapan Cenk’i bu imkanı vermeyecek. Sambacı’ya Tosun’u adım adım takip etmesini söyleyen Tudor, Maicon’dan ilk toplara müdahale etmesini istedi.

İki ezeli rakip, cumartesi günü saat 19:30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.