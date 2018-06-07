Tudor'un yerine gelen teknik adam belli oldu

1 Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Zeljko Buvac Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Damien Comolli, 17 yıldır Jürgen Klopp'un yardımcılığı yapan Zeljko Buvac'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.

2 Antalyaspor Bülent Korkmaz'la anlaştı Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, Bülent Korkmaz'la prensip anlaşmasına vardı.

3 Stuttgart Tolgay Arslan'a talip oldu Bundesliga ekibi Stuttgart, Beşiktaş forması giyen Tolgay Arslan'a talip oldu. Siyah-beyazlı takım başarılı futbolcu için Alman ekibinden 8 milyon euro istedi.

4 Galatasaray'da yeni hedef Kurt Zouma Savunmanın göbeğine de bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın listesine sezonu Stoke City'de kiralık olarak tamamlayan Kurt Zouma da girdi.

5 Eto'o ülkesinde ölüm tehditleri alıyor Kamerun Hükümeti tarafından, Anglofon bölgesinde velilerin çocuklarını okula göndermelerini teşvik etme görevi verilen Eto'o ayrılıkçılardan ölüm tehdidi alıyor.

6 Fenerbahçe'de Comolli dönemi Fenerbahçe, sportif direktörlük görevine Damien Comolli'nin getirildiğini KAP'a bildirdi.

7 Mete Kalkavan Caner'den şikayetçi olmadı Caner Erkin'in, Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a küfrettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Davada ifade veren Kalkavan, Caner'den şikayetçi olmadı.

8 Almanya'da Mesut Özil belirsizliği Almanya Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Mesut Özil'in Dünya Kupası'nı kaçırabileceği belirtildi.

9 Şampiyonlar Ligi gelirleri arttı Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren değişen statüyle birlikte gelirler de yaklaşık olarak yüzde 50 oranında arttı.