Tudor'un yerine gelen teknik adam belli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, geçtiğimiz aylarda takımın başına getirdiği Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı ekip Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'nun getirildiğini açıkladı.
Udinese, Julio Velazquez'in sözleşmesi konusunda başka bir detay açıklamadı.
TUDOR 4 MAÇA ÇIKTI
Sezona Galatasaray'da başlayan Igor Tudor, inişli çıkışlı form grafiğinin ardından gönderilmiş ve İtalya Serie A ligi ekiplerinden Udinese ile sözleşme imzalamıştı. Tudor, Udinese'nin başında Serie A'da sadece 4 maça çıktı.
Tudor yerine getirilen Velazquez, 2012 yılında Villlareal, 2014 yılında Real Betis'i çalıştırmıştı. Geçtiğimiz sezon ise İspanya 2. Lig ekiplerinden Alcorcon'u çalıştırıyordu.