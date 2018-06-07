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Tudor'un yerine gelen teknik adam belli oldu

Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un gönderilmesinin arından Udinese, Julio Velazquez Santiago'yu getirdi.

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Tudor yerine gelen teknik adam belli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, geçtiğimiz aylarda takımın başına getirdiği Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı ekip Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'nun getirildiğini açıkladı.

Udinese, Julio Velazquez'in sözleşmesi konusunda başka bir detay açıklamadı.

TUDOR 4 MAÇA ÇIKTI

Sezona Galatasaray'da başlayan Igor Tudor, inişli çıkışlı form grafiğinin ardından gönderilmiş ve İtalya Serie A ligi ekiplerinden Udinese ile sözleşme imzalamıştı. Tudor, Udinese'nin başında Serie A'da sadece 4 maça çıktı.

Tudor yerine getirilen Velazquez, 2012 yılında Villlareal, 2014 yılında Real Betis'i çalıştırmıştı. Geçtiğimiz sezon ise İspanya 2. Lig ekiplerinden Alcorcon'u çalıştırıyordu.

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