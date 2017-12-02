Tudor yine büyük maç kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir gibi ligin önemli takımlarına karşı aldığı sonuçlarla eleştirilen Hırvat hoca, siyah-beyazlı ekibe yenilerek kötü serisini sürdürdü.
TUDOR'UN GALİBİYETİ YOK
Tudor, geçtiğimiz sezondan bu yana Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı çıktığı 8'nci maçı da kazanamadı. Bu maçlarda 7 mağlubiyet alan Tudor yönetimindeki Galatasaray, sadece Fenerbahçe'yle berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda galibiyet yüzü göremezken, rakiplerine 2 gol atabildi.
İşte Igor Tudor'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı aldığı sonuçlar:
27.02.2017 / Galatasaray - Beşiktaş: 0-1
18.03.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-0
10.04.2017 / Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0
23.04.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
22.10.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
29.10.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-1
18.11.2017 / Başakşehir - Galatasaray: 5-1
02.12.3017 / Beşiktaş - Galatasaray 3-0