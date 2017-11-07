Tudor yönetimden 3 transfer istedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Igor Tudor, hafta içinde transfer zirvesi gerçekleştirecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak toplantıda Özbek, Hırvat hocadan takımın son durumu hakkında bilgi alacak ve ocak ayındaki ara transfer dönemine yönelik taleplerini dinleyecek.

3 GİDEN 3 GELEN

Süper Lig’de sarı-kırmızılı takıma oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla tüm camianın güvenini kazanan Tudor’un başkan Özbek'e sunacağı transfer raporunda gönderilmesini istediği 3 oyuncu var. Hırvat hoca bunun yanından 3 transfer yapılmasını istedi.

Tudor yönetimden, Emrah Başsan, Donk ve Tarık Çamdal'ın takımdan gönderilmesini isterken, Emre Akbaba, Asamoah ve Kaan Ayhan transferlerinin de bitirilmesini talep etti.