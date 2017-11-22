Tudor yönetime savunmasını verdi

Igor Tudor, Başkan Dursun Özbek'in isteği üzerine yönetime kötü gidişin nedenlerini anlattığı kapsamlı bir rapor sundu.

​EKSİK İSİMLERİN YERİ DOLMUYOR

Tudor'a göre sezonun çok erken açılması düşüşüş baş nedenlerinden biri. Hırvat teknik adamın 4-5 hafta önce Cenk Ergün'e, "Erken form tuttuk. 10. haftadan sonra fiziki düşüş yaşayacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi. Fakat yönetim cephesi de "Madem böyle bir düşüşü öngördü, neden önlem almadı?" görüşünde.

KANATLARDA ALTERNATİF KALMADI

Tudor'un bir diğer sıkıntısı da birçok futbolcunun aynı anda formsuzluk yaşaması. Ndiaye ve Belhanda başta olmak üzere takımın kilit oyuncuları sezon başındaki görüntüden uzaklaştı.

Ayrıca Feghouli'nin cezası, Yasin ve Sinan'ın istenen çizginin çok uzağında olması, kanatlarda büyük bir problem yaşanmasına neden oldu. ​Yapılan transferler kanat bölgesi için yeterli olmadı.

HAKEM HATALARI CANIMIZI YAKTI

Alınan bilgilere göre Igor Tudor raporunda son maçlardaki hakem hatalarına değindi ve, "Aleyhimize verilen yanlış kararlar canımızı çok yaktı" ifadesini kullandı. Genç hocanın ayrıca hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçıyla beraber takımın yeniden ivme kazanacağına dair yönetime garanti verdi.