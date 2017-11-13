Tudor'dan Başakşehir uyarısı

Galatasaray'da gözler 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir maçına çevrildi.

"KAZANIN LİDER KAPATALIM"

Ligde Başakşehir'in 3 puan önünde lider konumda olan sarı-kırmızılılar, Tudor yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Tudor kritik maçta kayıp istemiyor. Oyuncuları ile toplantı yapan Hırvat hoca; "Başakşehir maçını kazanırsak ligin ilk yarısını lider tamamlarız. O yüzden bu maç bizim için çok önemli. Herkes kendini en iyi şekilde Başakşehir'e hazırlasın" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU DÖNÜYOR

Başakşehir'de son lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nun durumunun son derece iyiye gittiği öğrenilirken, Galatasaray’la oynanacak kritik mücadeleye kadar sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.