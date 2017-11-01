Tudor'dan Belhanda'ya özel görev

Feghouli ve Ndiaye'nin yokluğunda Belhanda'dan orta sahada sorumluluk almasını isteyen Tudor, Faslı oyuncuyu maça hazırlıyor.

"TRABZON'DA EKSİKLĞİNİ HİSSETTİK"

Hırvat teknik adam, Belhanda ile yaptığı özel görüşmede, "Fenerbahçe maçı geride kaldı. Trabzonspor deplasmanında eksikliğini hissettik. Hücumda daha fazla sorumluluk almalısın, sana güveniyorum" dediği öğrenildi.

Taktik çalışmalarda Belhanda'dan Gomis'e daha yakın oynamasını isteyen Hırvat çalıştırıcı, ataklarda topun Faslı oyuncuyla daha sık buluşturulması yönünde uyarılar yapıyor. Belhanda'nın da Fenerbahçe mücadelesinde gördüğü karttan dolayı oldukça hırslı olduğu, antrenmanlarda temposunu arttırdığı ifade ediliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 lig maçına çıkan Belhanda, ilk hafta Kayserispor filelerini havalandırmıştı. 3 de aaist yapan yıldız oyuncu, 2 sarı, 1 kırmızı kart gördü.