Tudor'dan Gomis'e: Sen iyiysen takım da iyi

Trabzonspor maçında 54. dakikada oyundan alındığı için morali bozulan Bafetimbi Gomis, Gençlerbirliği maçında attığı iki golle kendine geldi.

Teknik direktör Igor Tudor, sahadaki müthiş hırsından dolayı oyuncusunu özel olarak kutladı.

SEN İYİYSEN TAKIM DA İYİ

Hırvat hoca, Gomis'i ''Sen bu takımın en büyük hücum silahısın. Senin iyi olman demek, takımın da iyi olması demek'' sözleriyle motive etti.

Gomis, ligdeki gol sayısını 11'e çıkartırken, krallık yarışında Göztepeli Jahovic ile zirveyi paylaşıyor. .