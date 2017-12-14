Tudor'dan Malatya'da zorunlu değişiklik

Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Latovlevici ve Mariano bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca geçen hafta kırmızı kart gören ve Sivas Belediyespor ile oynanan kupa maçında yer almayan Gomis, Disiplin Kurulu'nun bir maçtan fazla ceza vermesi halinde Malatya deplasmanında görev alamayacak.

TUDOR 3 'LÜ SAVUNMAYLA SAHAYA ÇIKABİLİR

Özellikle savunmanın kanatlarındaki eksikler, Tudor'un mecburi bir taktiksel değişikliğe gitmesine neden olabilir. Hırvat teknik adam, yönetimin ve taraftarların tepkisini çeken 3'lü savunmayı Malatya deplasmanında sahaya sürebilir. Maicon, Serdar ve Denayer'i kullanıp, kanatlarda çeşitli denemeler yapan Tudor, Linnes, Yasin ve Rodrigues'in performansını takip ediyor.

Orta sahada Fernando ve Ndiaye ikilisini bozmayı düşünmeyen Hırvat teknik adam, hücumu Feghouli, Belhanda ve Eren'den oluşturmak amacında. Özellikle Eren ile yakından ilgilenen Hırvat çalıştırıcı, kritik maçta kendisine güvendiğini ve kendisine gelen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını söyledi.

TUDOR'A UYARI GELMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, sezon içinde bazı maçlarda 3'lü savunma ile takımı sahaya çıkarmış, alınan başarısız sonuçların ardından başkan Dursun Özbek, sportif direktör Cenk Ergün aracılığı ile Hırvat teknik adamı sert bir dille uyarmıştı.