Tudor'dan oyuncularına: Utanmıyor musunuz

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediye'yi 5-1'le geçerken, tek golle kapanan ilk yarının ardından Tudor soyunma odasında futbolcularına ağır konuştu.

TUDOR DEVRE ARASI OYUNCULARI UYARDI

Hocalarını başları önde sessizce dinleyen oyuncular, ikinci yarı ile birlikte farka gitti. Galatasaray'ın ilk yarısını 1-0, tamamını 5-1'le geçtiği kupa maçında iki devre arasındaki fark ortaya çıktı.

Teknik Direktör Tudor'un maçın devre arasında takıma ağır bir konuşmaya yaptığı ortaya çıktı. Maçın 5. dakikasında öne geçtikten sonra oyunu rölantiye alan sarı kırmızılı oyuncular, Igor Tudor'dan sert fırça yedi. Hırvat teknik adamın devre arasında teknik ya da taktik bir konuşma yapmadığı futbolcularına çok ağır biçimde yüklendiği belirtildi.

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

İlk yarı biter bitmez soyunma odasına sinirle giren Tudor'un futbolcularına, "Bu nasıl oyun? Nedir sorununuz? Bir sıkıntınız mı var? Sizin hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Hava güzel, 10 bine yakın taraftar gelmiş! Rakip 2. lig takımı. 1-0 ile maçı tamamlayıp tur atlayacağınızı mı düşünüyorsunuz. Bu futboldan utanmıyor musunuz? Galatasaray forması giydiğinizi unutmayın. O formayı istediğinizi bana sahada gösterin Çıkın ciddiyetle oynayın" diye çıkıştığı öğrenildi.