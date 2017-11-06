Tudor'un aklı Başakşehir maçında

G.Saray’ın başında F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir karşısında galibiyet alamayan Hırvat hoca, Florya’ya kapandı.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda otursa da bir türlü derbi kazanamayan Igor Tudor kafayı bu maçlara taktı.

AKLI BAŞAKŞEHİR MAÇINDA

Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyet ile birlikte herkes moral bulurken camia da F.Bahçe ve Trabzon karşısındaki kötü futbolu unuttu. Milli maçlar için verilecek ara nedeniyle oyuncularına 3.5 günlük izin veren Tudor, herkesin iyice dinlenmesini isterken kendisi ise Florya’dan dışarıya adım atmayacak. Hırvat teknik adamın aklı fikri Medipol Başakşehir ile oynayacakları kritik maçta.

ABDULLAH AVCI'YI ŞAŞIRTACAK

Kurmaylarından, Başakşehir’in bu sezonki tüm maçlarının görüntülerini alan Tudor ayrıca rakip oyuncuların da bireysel performanslarını içeren görüntüleri ve verileri aldı. Ekibi ile ortak çalışmaların yanı sıra kendisi de herkesten ayrı olarak rakip analizine başlayan Tudor, bu maçta Abdullah Avcı’yı şaşırtmak ve rakibin oyun planını bozmak için düğmeye bastı

TAKTİĞİ FUTBOLCULARINA EZBERLETECEK

Milli maçların ardından oyuncularının da gelmesinin ardından Başakşehir’e karşı kullanacağı taktikleri oyuncularına hafta boyunca ezberletmek isteyen Tudor ayrıca bazı oyuncularla da bireysel çalışmalar yapacak.

TUDOR'UN BÜYÜK MAÇ KARNESİ

İşte Igor Tudor'un Galatasaray'ının büyük maç karnesi:

27.02.2017 / Galatasaray - Beşiktaş: 0-1

18.03.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-0

10.04.2017 / Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0

23.04.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1

22.10.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

29.10.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-1