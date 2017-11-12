Tudor'un Başakşehir'e karşı kozu Ndiaye

Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Senegalli oyuncu, Medipol Başakşehir önünde kadroda olacak.

BAŞAKŞEHİR'E NDİAYE BASKI YAPACAK

Ndiaye'nin orta sahada takımın pres gücüne büyük katkı sağladığını düşünen Tudor, başarılı oyuncuyu ilk 11'de değerlendirecek. Taktik analizlerde Medopil Başakşehir'in savunmadan kısa paslarla çıktığını gözlemleyen Tudor, rakibin oyun kurmasını engellemek için Ndiaye kozunu kullanmak istiyor.

Tudor'un göreve gelir gelmez hazırladığı transfer listesinin başında bulunan Ndiaye, Galatasaray ile sezona müthiş bir giriş yaptı. Premier Lig ekipleri tarafından takibe alındığı iddia edilen başarılı futbolcu, 10 maçta forma giyip 3 sarı, 1 kırmızı kart gördü.