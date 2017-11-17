Tudor'un Başakşehir'i durdurma planı

Lider Galatasaray, ikinci sırada yer alan Başakşehir'le karşılaşacağı maç öncesinde son çalışmalarını yaptı. Hırvat teknik adam Tudor da Başakşehir'e özel olarak hazırlandı.

Tudor, Başakşehir'in beyni durumundaki Emre Belözoğlu'nun topla fazla oynamasına izin vermeyecek. Bunun için orta sahadaki iki yıldızı Fernando ve Ndiaye'yi görevlendiren Tudor, Emre'nin uzun toplarla Adebayor ve Visca'yı kaçırmasına izin vermeyecek. ​

ADEBAYOR'U PAS TRAFİĞİNE DAHİL ETMEYİN

Hırvat teknik adam, Emre'nin dışında Adebayor'un orta sahaya kadar gelip pas trafiğine katkıda bulunmasından çekiniyor. Bunun için stoperlerini uyaran genç teknik adam, "Adebayor'u gerekirse orta sahaya kadar takip edeceksiniz. Onu pas organizasyonlarına dahil etmeyeceksiniz" dediği öğrenildi. ​

LATOVLEVİCİ'Yİ VİSCA İÇİN UYARDI

Tudor, Başakşehir'in kanatları çok iyi kullandığına dikkat çekti. Başakşehir'in sağdan Visca ile etkili geldiğini bildiği için Latovlevici'ye da uyarılarda bulundu ve geriye dönüşlerde geç kalmamasını istedi.

Igor Tudor, Başakşehir'i orta sahada yaptıracağı etkili pres ve bulacağı erken golle devirmeyi planlıyor..