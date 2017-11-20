Tudor'un kaderi 2 maça bağlı

Galatasaray'da Başakşehir karşısında alınan 5-1'lik tarihi hezimetin ardından Florya'da acil koduyla toplantı yapıldı. Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor ile bir araya geldi ve "devam" kararı alındı.

SİSTEM KONUSUNDA UYARDILAR

Yapılan toplantıda Özbek, yönetimin takımın sistem üzerinde fazla oynama olmasını istemediğini belirtirken; Hırvat hocayı bu konuda uyardı. Öte yandan yapılan değişikliklerin tepki topladığı da Tudor'a iletilerek, daha dikkatli olması istendi.

TUDOR'UN KADERİ 2 MAÇA BAĞLI

Başakşehir karşısındaki tarihi sonuç sonrasında koltuğu sallanmaya başlayan Igor Tudor'un geleceği, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarına bağlı. Hırvat hocanın 2 maçta alacağı kötü sonuçlar, görevine son verilmesi ile sonuçlanabilir.

YÖNETİM TERİM KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan Galatasaray'da Fatih Terim seslerinin yükselmesi üzerine yönetimde fikir ayrılığı oluştu. Bir grup yöneticinin Terim'i istemesine rağmen toplantıdan Tudor'la devam kararı çıktı. Ancak 2 maçlık başarısızlık durumunda Tudor'un yerine en güçlü aday Fatih Terim.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, başkan Dursun Özbek ile yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

HEM AYHAN HEM TUDOR TAKIMDA

Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarları tribüne beklediğini söyleyen Ergün, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onlar bizim itici gücümüz. Koşa koşa stada gelmelerini istiyoruz. Bu hafta sonu onların gurur duyacağı bir performans izleyecekler" diye konuştu.

Ergün, Igor Tudor ve Ayhan Akman'ın geleceği ile ilgili gelen bir soruya, "Hem Igor Tudor hem de Ayhan Akman takımla birlikte antrenmandalar. Bize yönetim tarafından herhangi bir şey iletilmedi" dedi.