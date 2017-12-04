Tudor'un kaderi belli oluyor

Galatasaray'da 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası teknik direktör Igor Tudor, yeniden eleştiri konusu oldu.

NTVSpor'da yer alan habere göre, Hırvat teknik adamın göreve geldiğinden beri büyük maç kazanamaması, gerek camiadan gerekse taraftarlardan büyük bir tepkinin oluşmasına neden oldu.

BAŞKAN DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Galatasaray yönetimi, Tudor konusunda şu an için sessizliğini koruyor. Hırvat çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmayan başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, hafta içinde gerçekleşecek toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.

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YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Beşiktaş derbisinin Tudor'un geleceği hakkında belirleyici olacağını düşünen yönetim, alınan farklı yenilgi sonrası ikiye bölünmüş durumda.

Yöneticilerin bir kısmı, Tudor ile yolların ayrılması gerektiğini savunurken, bir diğer kısımsa Hırvat teknik adam ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.

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KADERİ SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

Başkan Dursun Özbek, salı günü gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında Beşiktaş derbisinin yankılarını yöneticiler ile paylaşacak.

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