Tudor'un kaderini şampiyonluk belirleyecek

Sezon başında kadrosunu 10 yabancı ile güçlendiren Galatasaray, iç transferde frene bastı. Yönetim; sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Yasin, Koray, Eray İşcan, Donk ve Carrasso'ya yeni kontrat önermeyecek.

Kadro dışı kalan De Jong, Hakan Balta, Umut Gündoğan ve Endoğan da devre arası gönderilecek. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tudor'un durumu ise takımın performansına bağlı. Galatasaray şampiyon olursa, Hırvat hoca kalacak ancak şampiyonluk dışı her sonuç Tudor döneminin sonu demek.

TAKIMDA KALIRSA YÜZDE YÜZ ZAM ALACAK

Başkan Özbek, mayıs ayındaki seçim nedeniyle Hırvat hoca için sezon sonunu bekleyecek. Özbek başkan seçilirse şampiyonluğa göre Tudor'un kaderini çizecek. Hırvat teknik adam, takımı mutlu sona ulaştırırsa Özbek'ten 3 yıllık yeni sözleşmeyi kapacak ve 1 milyon euro olan yıllık kazancı yüzde yüz zamla 2 milyon euroya yükseltilecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Başkanlığının ilk döneminde fazla teknik direktör değiştirdiği için pişman olan Dursun Özbek, Mayıs ayındaki seçimde koltuğunu korursa hoca konusundaki stratejisini devreye sokacak. Özbek; şampiyonluk halinde Tudor'la, aksi sonuçta başka bir hocayla yönetiminin yeni görev süresi 2021'e kadar olduğu için 3 yıllık sözleşme imzalayacak.