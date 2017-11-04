Tugay Kerimoğlu: Artık teknik direktörlük yapmayacağım

Galatasaray'ın efsane futbolcusu, 2011-12 ve 2013-14 sezonunda sarı kırmızılılarda antrenör olarak çalışmış, son olarak da 2015-16 sezonunda Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük yapan Tugay Kerimoğlu flaş bir karar verdiğini açıkladı.

ARTIK HOCALIK YAPMAYACAĞIM

Fanatik'e konuşan Kerimoğlu, verdiği kararı şu sözlerle açıkladı: "Artık teknik direktörlük yapmayacağım. Bırakıyorum."

Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers'ta forma giyen Kerimoğlu, 2009 yılında futbolculuk yaşantısını noktalamıştı.

Manchester City kulübü altyapısında çalıştıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Kerimoğlu, bir dönem de Şanlıurfaspor kulübünde teknik direktör olarak görev yapmıştı.