Ensonhaber.com'a dön

Tugay Kerimoğlu: Emre örnek alınacak biri

Tugay Kerimoğlu, Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun büyük bir karaktere sahip olduğunu ifade etti.

Tugay Kerimoğlu: Emre örnek alınacak biri
Yorum Yap

Galatasaray, A Milli Takım ve İngiltere Premier Lig'de top koşturmuş başarı futbolcu Tugay Kerimoğlu, Emre Belözoğlu'na övgüler yağdırdı.

"EMRE GİBİ KARAKTER ÇOK YOK"

Kerimoğlu, beİN Sports'ta katıldığı bir programda Emre Belözoğlu hakkında şunları ifade etti: "Emre'ye alakalı her zaman şunu söyledim. Camialarla sıkıntı yaşayabilirsiniz ama Emre kalitesindeki insanlar ne kadar gidebiliyorsa gitsin derim. Çünkü o göz zevkimiz o saha içindeki hal ve hareketleri, oyunu yönlendirmesi, oyundan zevk alması. Yani çok fazla böyle karakter kalmadı.


Bu tarz oyuncu karakteri yok. Bu yaşta hala bu özveriyi gösteriyorsa, örnek alınacak bir karakterdir Emre Belözoğlu."

Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, sezon başında kulübüyle olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM