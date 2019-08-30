Tugay Kerimoğlu: G.Saray'ın gruptan çıkma şansı yüzde 50

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile aynı gruba düştü.

Yayıncı kuruluşa konuşan G.Saray'ın efsane oyuncusu Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı takımın gruptan çıkma şansını değerlendirdi.

İşte Kerimoğlu'nun görüşleri:

"A-B-C diye bakmaktansa Galatasaray'ın geçtiğimiz sezondaki grubunu düşünelim, herkes gruptan çıkacağını düşünmüştü. Büyük denizde yüzerek boğulmak daha mantıklı. Büyüklerle oynamak, kazanabiliyorsan onun havası, onun motivasyonu, onun öz güveni daha farklı olur. İç saha performansları önemli. Rakipler en kaliteli ekiplerden 2-3 tanesi. Herkese 50 şans veriliyorsa; Galatasaray'ın da bu gruptan çıkma şansı yüzde 50."