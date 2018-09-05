Tugay Kerimoğlu: Savunmada Donk-Serdar'ı isterim

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, Bein Sports'a yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların savunma rotasyonunun nasıl olması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbol adamı, konuşmasının başlangıcında kendisinin Donk-Serdar tandemini tercih edeceğini dile getirirken, "Teknik direktörler her zaman şunu bekler. Geriden oyun kurabilen oyuncu ister. Şu mevcut kadrodan ben Donk-Serdar'ı isterim. Donk, oyun kurma, teknik anlamda ve fiziksel anlamda önemli yeteneği olan bir karakter. Geriden oyun başlatabilen stoperler önemlidir, oyuna geniş açıdan bakarlar." dedi.

Savunma bölgesinde fizik olarak kısa kalındığında Galatasaray'ın sıkıntı yaşayabileceğini dile getiren Tugay Kerimoğlu, "Fiziksel anlamda da düşünmek gerekir bazı şeyleri. Herkes iyi niyetli ama fizik olarak boy anlamında kısa kaldığınız zaman onun da sıkıntıları var." ifadelerini kullandı.

"N'DİAYE, FERNANDO, SELÇUK İLE BÖLGEYİ KAPAR"

Teknik direktör Fatih Terim'in hem lig, hemde Şampiyonlar Ligi'nde kullanmasını beklediği oyuncu rotasyonuna dair de konuşan tecrübeli futbol adamı, "Donk'u geri çekerse Fatih hocanın elinde orayı kullanma şansı var. N'diaye ve Fernando ile orayı kapama şansı var. Selçuk da var. Burada Fatih hocanın hem lig hem Şampiyonlar Ligi'nde rotasyonda kullanacağına inanıyorum." diyerek konu ile gili görüşlerini aktardı.