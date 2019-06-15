Tuğberk Tanrıvermiş, Roma U15 takımını şampiyon yaptı

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Roma'ya transfer olan Türk teknik adam, büyük bir başarıya imza attı.

Sportif Direktör Monchi tarafından direkt olarak Roma U15 takımının başına getirilen Tuğberk Tanrıvermiş, ilk sezonundan şampiyonluğa ulaştı.

"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU YAŞIYORUM"

Cengiz Ünder ile Roma'da birlikte çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Tanrıvermiş, elde edilen tarihi zaferin ardından "Şampiyonluğu sezon boyunca yaptığımız titiz ve özenli çalışmanın sonucunda kazandık. Bunu takım olarak başardık ve şu anda çok mutluyum. Gerçekten tarif edilemez bir duygu yaşıyorum. Bunu İtalya'da başarmak ise çok daha güzel. Sezon boyunca güçlü takımlarla mücadele ettik ama inandık ve başardık. Bütün oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.