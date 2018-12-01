Tuktamysheva'dan Neymar'a: Ben daha az düşüyorum

Mesleği gereği buz üstünde dönüşler ve düşüşlerin ‘piri olan' dünya şampiyonu Elizaveta Tuktamysheva, gözünü yeşil sahalara çevirdi.
Tuktamysheva, PSG-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçında Neymar'ın sahadaki halleriyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı.
Genç Sporcu Twitter'da "PSG-Liverpool maçını izledim. Kariyerim boyunca Neymar'ın 90 dakikada düştüğünden daha az düştüm" ifadelerini kullandı.
Kullanıcıları güldüren paylaşım çok sayıda beğeni ve retweet aldı. Kullanıcılar Tuktamysheva'nın haklı olduğunu belirtti.
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olan Liverpool'da menajer Jurgen Klopp maçın ardından "Premier Ligi'nin en temiz takımlarından biriyiz ancak PSG'nin oyuncuları, bizi kasapmışız gibi gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.