Tuktamysheva'dan Neymar'a: Ben daha az düşüyorum

Mesleği gereği buz üstünde dönüşler ve düşüşlerin ‘piri olan' dünya şampiyonu Elizaveta Tuktamysheva, gözünü yeşil sahalara çevirdi.

Tuktamysheva, PSG-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçında Neymar'ın sahadaki halleriyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

Genç Sporcu Twitter'da "PSG-Liverpool maçını izledim. Kariyerim boyunca Neymar'ın 90 dakikada düştüğünden daha az düştüm" ifadelerini kullandı.

​Kullanıcıları güldüren paylaşım çok sayıda beğeni ve retweet aldı. Kullanıcılar Tuktamysheva'nın haklı olduğunu belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olan Liverpool'da menajer Jurgen Klopp maçın ardından "Premier Ligi'nin en temiz takımlarından biriyiz ancak PSG'nin oyuncuları, bizi kasapmışız gibi gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.