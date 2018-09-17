Tümer: Jailson gibi futbolcudan alt liglerde çok var

Tümer Metin, yayıncı kuruluşta Fenerbahçe’nin deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Metin, yeni transfer Jailson için, "Ülkemizde çok Jailson var. Özellikle alt liglerde." ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertlilerin golünü atan Eljif için övgü dolu ifadeler kullanan Tümer Metin, "Tuncay Şanlı’nın efsane oluşunu hatırlıyorum. Fenerbahçe’de Ogün, Abdullah, Ortega ve Revivolu kayıp bir sezon… Ligde iddiası olmayan bir takım… Bir çocuk geliyor Sakarya’dan… Uçuşan saçlar… Tribünlerin desteğini arkasına alıyor. Kanının son damlasına kadar mücadele ediyor. Savaşıyor ve efsaneye dönüşüyor. Elif, şüphesiz Tuncay Şanlı’dan daha yetenekli. Ama Tuncay Şanlı’nın isyanından örnek alması lazım. Alıp formayı gitmesi lazım şimdi” şeklinde konuştu.